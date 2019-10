Den respektløse stil blev et kendetegn for Radio24syv, forklarer kommentator om stationen, der snart lukker.

Der er udsigt til en væsentlig anden radiovirkelighed i Danmark, når Radio24syv lukker og Radio4 - og senere Loud - går i luften.

Radio24syv gik til kanten og var den frække dreng i klassen. Det er efter alt at dømme ikke den samme profil, der kommer til at tegne radiostationens efterfølgere.

Det vurderer mediekommentator Lasse Jensen.

- I radio Loud ser jeg en mosaik eller et kludetæppe af alle mulige interesser, der skal producere programmer. Det bliver interessant at se, hvordan det bliver stykket sammen.

- I Radio4 ser jeg en forholdsvist traditionel radio. Man kan sige meget om Radio24syv, men helt bevidst blev den meget utraditionel.

- Radio24syv havde en respektløshed og en frækhed og nogle meget markante værter. Nogle af dem får vi nok at høre igen, siger Lasse Jensen.

Sin vurdering bygger han på de ansøgninger, som radiostationerne hver især har sendt til Radio- og tv-nævnet i forbindelse med udbuddet af henholdsvis den FM-kanal, som Radio24syv hidtil har siddet på, samt en ny DAB-kanal.

Det blev besluttet tidligere på året, at Radio4, der har hovedsæde i Aarhus, skal overtage Radio24syvs FM-frekvens fra 1. november.

Og tirsdag eftermiddag meddelte Radio- og tv-nævnet, at den nyoprettede ungdomsradio Loud har vundet udbuddet om en kommende DAB-kanal.

Radio24syv havde også lagt billet ind på kanalen, men fik den altså ikke.

Da stationen blev oprettet i 2011, var den tænkt som et statsstøttet, men privatejet supplement til Danmarks Radios P1.

Men selv om Radio24syv lukker, forventer Lasse Jensen ikke, at P1 får et større spillerum med flere lyttere. Faktisk har Radio24syv været en fordel for P1.

- Det, der skete, da Radio24syv kom, var, at flere danskere begyndte at høre taleradio. Markedet og antallet af lyttere blev udvidet, siger Lasse Jensen.

Selv om dramaet omkring Radio24syvs overlevelse har trukket mange overskrifter, mener Lasse Jensen ikke, at stationens lukning har nogen større betydning for det brede mediebillede.

- Det betyder, at en halv million ugentlige lyttere formentlig vil komme til at savne Radio24syv.

- Men den store betydning for det samlede danske mediebillede har jeg svært ved at se, fortsætter han.

Radio Loud begynder efter planen at sende 1. april 2020.

/ritzau/