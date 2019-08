En tragisk ulykke har kostet Bonnier Publications viceadministrerende direktør, Jens Henneberg, livet. Han blev 60 år.

Det oplyser bladhusets administrerende direktør, Jesper Buchwald, til B.T.

»Det er en tung dag i dag,« siger direktøren, der har måttet orientere de ansatte i bladhuset om den særdeles triste nyhed.

Jens Henneberg, der som vicedirektør i mediekoncernen var med til at udgive magasinerne I Form, Illustreret Videnskab og Bo Bedre, døde som følge af en mountainbike-ulykke.

Sammen med en gruppe cykelentusiaster var Jens Henneberg lørdag ude for at motionere ved Silkeborg, da ulykken skete.

Han styrtede og landede så uheldigt, at han brækkede halshvirvlen, oplyser Jesper Buchwald.

Den 60-årige fik kunstigt åndedræt på stedet og blev holdt i live, indtil redningsfolk ankom på stedet og tog over.

Jens Henneberg blev herefter hastet til Skejby Sygehus, hvor han blev lagt i respirator.

Efterfølgende blev han erklæret hjernedød.

Jesper Buchwald fortæller, at 'det var en rute, han havde kørt mange gange', og at der var tale om 'et helt banalt styrt, der fik fatale følger'.

Den administrerende direktør kommer til at savne sin kollega gennem mange år. Jesper Buchwald fortæller, at han vil huske Jens Henneberg for hans alsidighed og viden.

»Jens havde en enorm nysgerrighed på at opdage verden. Han var optaget af natur, kultur og politik, og han var et meget vidende menneske.«

Jens Henneberg, der nåede at være mere end 30 år i virksomheden, havde da også stor eventyrlyst, hvilket eksempelvis førte ham til toppen af Vesteuropas højeste bjerg, Mont Blanc.

Han har også gennemført det 90 kilometer lange og ekstreme langrendsløb Vasaløbet.

»Jens var en out door-mand,« siger Jesper Buchwald.

Jens Henneberg begyndte sin karriere i Bonnier, da han som ung journalist blev han ansat som redaktionssekretær på Illustreret Videnskab i 1986.

Seks år senere blev han chefredaktør på I Form, mens han i 1995 blev chefredaktør på Illustreret Videnskab.

Allerede i 1996 fik han sin første direktørtitel. Han nåede at blive nummer to i hierarkiet i mediekoncernen, inden ulykken indtraf lørdag.

Jens Henneberg efterlader sig kone og tre døtre.