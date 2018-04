Torben Dalby Larsen har stået i spidsen for Sjællandske Medier i næsten 33 år.

København. Mediehuset Sjællandske Medier skal have en ny daglig leder.

Det sker, fordi chefredaktør og administrerende direktør Torben Dalby Larsen fratræder ved årets udgang.

1. september er det 50 år siden, at Torben Dalby Larsen begyndte som journalistelev ved Dagbladet i Roskilde.

- Torben Dalby Larsen kan være stolt af de opnåede resultater. Han har aldrig valgt det, der var lettest for ham selv, men konsekvent arbejdet for det, der er bedst for Sjællandske Medier.

- Han repræsenterer en professionalisme og er en ildsjæl, der er unik, lyder det fra bestyrelsesformand Niels Jørgen Hansen ifølge Sjællandske Medier.

Det vides ikke, hvem der kommer til at overtage posten, men "bestyrelsen iværksætter straks en procedure", lyder det.

1. september er det desuden 33 år siden, at Torben Dalby Larsen blev daglig leder af Udgiverselskabet Dagbladet med hovedsæde i Ringsted og siden 2008 med navnet Sjællandske Medier.

Ud over ledelsen af mediehuset har Torben Dalby Larsen haft adskillige topposter i medie- og erhvervsbranchen. Blandt andet har han været bestyrelsesformand i Ritzaus Bureau, ligesom han sidder i både DR's og ATP's bestyrelse.

/ritzau/