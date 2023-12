Med en historisk pengeombytning vil regeringen og Nationalbanken ifølge Børsen afskaffe tusindkronesedlen.

Nationalbanken og regeringen arbejder på at udfase tusindkronesedlen.

Det erfarer mediet Børsen fra flere kilder, der har kendskab til planerne.

Konkret skal det ske ved en pengeombytning, hvor man i en periode vil kunne bytte tusindkronesedler til andre pengesedler.

Gør man ikke det, vil ens tusindkronesedler efterhånden blive ugyldige og værdiløse.

I Danmark har man ikke indført pengeombytning siden Anden Verdenskrig.

Planerne vil ifølge Børsen særligt ramme de store kontantbeløb, som kriminelle kan være i besiddelse af.

Desuden vil regeringen ifølge mediets kilder sænke grænsen for, hvor meget det er tilladt at betale i kontanter.

Den nuværende grænse på 20.000 kroner blev indført i 2021. Før lød den på 50.000 kroner.

Ifølge Nationalbanken var der ved udgangen af 2022 sedler i Danmark for i alt 68,9 milliarder kroner, skriver Børsen. Tusindkronesedlerne udgjorde 36,5 procent af det samlede beløb. Det svarer til 25,2 milliarder kroner.

Nationalbanken har ikke villet kommentere Børsens oplysninger.

Tusindkronesedlen begyndte at komme i omløb for første gang i 1975 ifølge Den Store Danske.

Sedlen var blevet nødvendigt på grund af inflationen, der på det tidspunkt var løbet løbsk. I 1974 lød inflationen på 15 procent.

Ifølge Nationalbanken skyldtes inflationen dengang en kombination af den lempelige økonomiske politik, som skiftende danske regeringer førte i perioden, og en international oliekrise med stigende oliepriser.

De stigende oliepriser fik dengang regeringen til at indføre tvungne bilfrie søndage.

Derudover forsøgte Danmark i 1970’erne at øge den økonomiske vækst gennem gentagne devalueringer af kronen, hvilket også pustede til inflationen.

Interesseorganisationen Finans Danmark foreslog i 2018 også at afskaffe tusindkronesedlen for at bekæmpe hvidvask og anden kriminalitet.

I forvejen har Jyske Bank afskaffet tusindkronesedlen, så man ikke kan hæve den i bankens automater eller filialer.

