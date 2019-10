Den nordiske del af Thomas Cook - der tæller det danske rejseselskab Spies - er i gang med en salgsproces.

Investeringsbanken Carnegie er hyret til at finde en køber. Det skriver den norske avis Dagens Næringsliv.

Salgsprocessen kører, 18 dage efter at Thomas Cooks moderselskab i Storbritannien gik konkurs.

Den nordiske del af Thomas Cook har efter konkursen fået lov at køre videre af de kreditorer, der har penge til gode i konkursboet.

Hos Thomas Cook Northern Europe bekræfter kommunikationschef Fredrik Henriksson, at processen er langt henne.

- Vi har flere interesserede potentielle købere af den nordiske virksomhed, og vi har sat gang i en salgsproces, som vi regner med, kommer til at gå hurtigt, siger han til Dagens Næringsliv.

Thomas Cook Northern Europe består af rejseselskaberne Ving, Spies, Tjæreborg og Globetrotter.

Ifølge Dagens Næringsliv har Carnegie kontaktet flere potentielle købere. Det gælder blandt andet kapitalfonde og andre selskaber i rejsebranchen.

En aktør med kendskab til salgsprocessen siger til Dagens Næringsliv, at der ikke er ventet en afklaring i løbet af de kommende dage, men mere "sandsynligt inden for uger".

Kapitalfonden Triton bød i foråret på den nordiske del af Thomas Cook og er blevet kædet sammen med et opkøb efter konkursen.

Triton afviser at kommentere de rygter over for Dagens Næringsliv.

