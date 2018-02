Ifølge Dagens Industri har der i den forgange uge været "indgående diskussioner" mellem Telia og TDC.

København. Spillet om TDC kan muligvis have taget en ny drejning, efter at telekoncernen mandag meldte ud, at man har sat overtagelsen af MTG Nordics på standby.

Det svenske finansmedie Dagens Industri skriver, at telegiganten Telia ifølge flere unavngivne kilder har været i "indgående diskussioner" med TDC i sidste uge.

Kontakten skulle angiveligt dreje sig om et købstilbud på TDC på 80 milliarder kroner.

/ritzau/