Ifølge mediet Finans skulle Sydbank og Spar Nords ledelse i sidste måned have talt om et samarbejde.

Sydbank og Spar Nord mødtes i sidste måned for at tale om en mulig fusion. Det erfarer Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans fra flere kilder.

Uenighed efter møder skulle ifølge mediet være årsagen til, at en tredjedel af bestyrelsen tidligere på ugen trak sig. Heriblandt bankens bestyrelsesformand, Torben Nielsen, næstformanden og to andre bestyrelsesmedlemmer.

Ifølge Finans ønskede flere medlemmer af bestyrelsen - inklusive formanden - at ændre i Sydbanks strategi, så man ikke var bundet af kun at indgå i fusioner som den fortsættende bank. Og altså kunne gå sammen med en større bank og ophøre.

Finans skriver, at Sydbanks direktør gennem mange år, Karen Frøsig, var stor modstander af en ændring, hvilket også de medarbejdervalgte medlemmer og flere medlemmer fra det sydlige Jylland var.

Det efterlod formandskabet i banken i undertal i bestyrelsen og skulle være årsagen til, at de trak sig.

Tirsdag skrev Sydbank via fondsbørsen:

- Sydbanks bestyrelse har i dag konstitueret sig med en ny bestyrelsesformand og næstformand.

- Baggrunden herfor er, at det nuværende formandskab samt to øvrige medlemmer af bestyrelsen har meddelt banken, at de trækker sig på grund af uenighed om governance og den fremtidige strategi.

Sydbanks direktør, Karen Frøsig, siger til Finans, at hun ingen kommentar har til historien.

- Konstellationen Sydbank og Spar Nord giver umiddelbart rigtig god mening ud fra en omkostnings- og skalatilgang.

- Den fusionerede bank ville samtidig få en øget power, så jeg ser mange fordele ved en sådan manøvre, siger aktieanalytiker i Handelsbanken Thomas Eskildsen til Finans.

Sydbank har de seneste år kæmpet med et faldende overskud.

/ritzau/