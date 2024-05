Ifølge Bloomberg News har Siemens Gamesa planer om en større fyringsrunde, der også vil ramme danske ansatte.

Vindmølleproducenten Siemens Gamesa arbejder ifølge Bloomberg News på en spareplan, der blandt andet vil gå ud over danske ansatte.

Finansmediet har talt med anonyme kilder, der beretter om igangværende forhandlinger med fagforeninger om afskedigelsernes omfang.

Helt konkret kan op imod 550 af de tilsammen over 5000 ansatte i Brande, Herning, Vejle og Aalborg risikere at få en fyreseddel stukket i hånden.

Siemens Gamesa er ikke kun presset af en afmatning på markedet for opstilling af vindmøller som følge af de højere renter, der gør det dyrere at investere i grøn energi. Selskabet har også problemer med nogle af sine nyeste landmøller, som har bremset for salget og opførelsen af dem.

Siemens Gamesa opnåede i det seneste kvartal et underskud på 448 millioner euro.

Selskabet er resultatet af en fusion af spanske Gamesa og tyske Siemens, der blev gennemført i 2017.

Når selskabet også har en stor afdeling i Danmark, skyldes det, at Siemens tilbage i 2004 købte det daværende Bonus Energy med hovedsæde i Brande.

De spanske og tyske afdelinger af Siemens Gamesa går heller ikke fri af spareplanen. Her er der henholdsvis 430 og 370 stillinger i spil ifølge Bloomberg News.

/ritzau/MarketWire