Den flamboyante norske milliardær, Petter Stordalen, kan angiveligt se frem til et kæmpe skattesmæk.

Helt specifikt på 161 millioner norske kroner svarende til godt 120 millioner danske kroner.

Det skriver det norske finansmedie Dagens Næringsliv.

Ifølge mediet står det anført, at Petter Stordalen ikke har haft nogen indtægt mellem 2015 og 2017. Alligevel har han i samme periode hævet knap en halv milliard kroner i udbytte fra holdingselskabet Strawberry Fields og antaget, at disse penge var skattefri.

Petter Stordalen er norsk hotelejer, ejendomsudvikler og investor. Han ejer blandt andet Skt. Petri Hotel i København. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Petter Stordalen er norsk hotelejer, ejendomsudvikler og investor. Han ejer blandt andet Skt. Petri Hotel i København. Foto: Thomas Lekfeldt

Dagens Næringsliv skriver også, at den norske skattestyrelse - Skatteetaten - i 2018 og 2019 ændrede Stordalens årsopgørelse og vurderede, at udbyttet er en skattepligtig indkomst.

Dermed står Petter Stordalen pludselig til at skulle have et skattesmæk på godt 120 millioner danske kroner.

Mediet har forsøgt at få en kommentar fra den norske milliardær. Han henviste dog til finansdirektøren i Strawberry Fields, Mads Bereder Koch, som skriver følgende i et skriftligt svar:

»Petter har givet myndighederne nok information til at foretage en vurdering, og deres vurdering er, at indtægten skal opjusteres.'

Fakta: Petter Stordalen En af Norges rigeste mænd med en anslået formue på 8,75 milliarder kroner.

Ejer en af Nordens største hotelkæder, Nordic Choice Hotels.

Kæden består af over 170 hoteller, herunder Hotel Skt. Petri i København og det kommende hotel i den tidligere postcentralbygning på Tietgensgade ved Hovedbanegården.

Gift med læge og miljøaktivist Gunhild Stordalen, som er leder af The Stordalen Foundation.

Far til tre voksne børn fra sit tidligere ægteskab. Kilder: Alt for Damerne og Forbes

Ifølge Dagens Næringsliv er overskuddet i Petter Stordalens holdingselskab Strawberry Fields bygget op gennem gevinster fra salg af hotelselskaber.

Og sådanne gevinster er skattefrie.

Når Petter Stordalen til gengæld tager penge ud fra selskabet, burde det ifølge mediet dukke op som en indtægt og dermed udløse udbytteskat.

Den norske milliardær, som i oktober købte rejseselskabet Spies, har tidligere været ude og forsvare det norske skattesystem

Sådan så det ud, da den norske milliardær Petter Stordalen på en pressekonferencen i Stockholm annoncerede købet af Ving og Spies. Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Sådan så det ud, da den norske milliardær Petter Stordalen på en pressekonferencen i Stockholm annoncerede købet af Ving og Spies. Foto: TT NEWS AGENCY

»Jeg synes, at skattetrykket i Norge er fornuftigt, og det gør, at jeg mener, vi bør betale vores skat med stolthed,« sagde han til VG i november 2018 og tilføjede:

»Skal velfærdsstaten bestå, så må vi være villige til at betale skat. At vise samfundsansvar begynder med at forstå, hvorfor du betaler skat. Det er en investering i vores velfærdssamfund, som er den vigtigste årsag til, at vi er verdens bedste land at bo i.«

Ifølge Dagens Næringsliv har Petter Stordalen betalt 25 millioner norske kroner svarende til godt 19 millioner danske kroner i skat fra 2015-2017.

I 2018 skal han have hævet et udbytte på godt 67 millioner danske kroner i sit holdingselskab Strawberry Fields.