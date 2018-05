TDC skal have ny topchef. Ifølge finans.dk forlader den nuværende topchef, Pernille Erenbjerg, selskabet.

København. Pernille Erenbjerg stopper som topchef i teleselskabet TDC, efter at nye ejere har overtaget. Det erfarer finans.dk.

TDC skal mandag klokken 12 vælge ny bestyrelse på en ekstraordinær generalforsamling i selskabet.

Det sker, efter at TDC fik nye ejere 4. maj, da DK Telekommunikation, der dækker over pensionsselskaberne PFA, PKA, ATP og kapitalfonden MacQuarie, overtog selskabet.

Ifølge Finans' oplysninger har Pernille Erenbjerg meddelt den nye bestyrelse, at hun forlader den øverste direktørpost i TDC. Årsagen er tilsyneladende, at hendes vision for TDC er en anden end de nye ejeres vision.

Foreløbig har TDC ingen kommentarer, lyder det fra selskabet.

Også TV2 mener at vide, at Pernille Erenbjerg stopper.

50-årige Pernille Erenbjerg har siden 2011 været medlem af direktionen i TDC. Først som koncernfinansdirektør, siden som viceadministrerende direktør. I august 2015 overtog hun så posten som administrerende direktør efter Carsten Dilling.

Hun har stået i spidsen for TDC i nogle år, hvor selskabet fortsat har været presset på indtjeningen. Det skyldes især konkurrence på mobilmarkedet i Danmark og markante ændringer i tv-seeres forbrugsmønstre, der betyder færre kunder til tv-pakker.

Senest ligger et noget usædvanligt forløb før pensionskassernes opkøb af TDC.

I februar kunne Pernille Erenbjerg således meddele, at TDC skulle fusionere med underholdningsgiganten MTG Nordics. Fusionen skulle samle brands som YouSee, Viasat, TV3 og Viaplay i et selskab.

- Det strategiske rationale er, at vi mener, at vores selskaber komplimenterer hinanden virkelig godt, sagde Pernille Erenbjerg på et pressemøde.

Men de fusionsplaner blev droppet, da konsortiet DK Telekommunikation kom med et tilstrækkeligt stærkt købstilbud. Købet var betinget af, at fusionen blev droppet.

Køberne vil hellere investere i TDC's fysiske netværk, der leverer internet og telefoni i Danmark og andre steder i Norden.

Gruppen af pensionskasser og den australske kapitalfond lagde i februar et bud på TDC på 40,5 milliarder kroner eller 50,25 kroner per aktie. 4. maj fik de tilsagn fra mere end 90 procent af aktionærerne.

På mandagens generalforsamling udtræder en lang række bestyrelsesmedlemmer af TDC's bestyrelse. DK Telekommunikation, der har købt TDC, foreslår en række nye medlemmer.

/ritzau/