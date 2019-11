Da tidligere energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) for to år siden gav tilladelse til at etablere Viking Link, fortalte han, at der ikke var regnet på elkablets sorte effekt på miljøet.

Men nu kan Jyllands-Posten fortælle, at Energiministeriet rent faktisk havde fået en beregning tilsendt fra Energinet, som viste, at CO2-niveauet ville øges med 2,5 millioner tons årligt på grund af Viking Link.

Opdateres...

