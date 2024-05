I kommende uger kan budgivere give bindende bud på DB Schenker, lyder det fra Deutsche Bahn ifølge Reuters.

Både Mærsk og DSV er ifølge kilder med kendskab til processen blandt de sidste fire mulige købere af den tyske logistikgigant DB Schenker.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters med henvisning til tre unavngivne kilder.

Foruden de to danske selskaber skal Saudi-Arabiens nationale shippingselskab, Bahri, og et konsortium bestående af kapitalfondene CVC, Abu Dhabi Investment Authority (Adia) og GIC fra Singapore være med i den sidste runde af salgsprocessen.

Fredag skrev Reuters, at den nuværende ejer af DB Schenker, Deutsche Bahn, havde udvalgt fire interesserede potentielle købere til budrundens næste fase.

Ifølge kilder er et eller flere bud på over 15 milliarder euro, svarende til over 111 milliarder kroner. En af kilderne siger, at andre bud er mellem 13 og 14 milliarder euro, svarende til mellem 97 og lidt mere end 104 milliarder kroner.

To af kilderne siger ifølge Reuters, at Deutsche Bahn ønsker at indsamle endelige bud på selskabet i juli.

Hverken Mærsk, DSV, CVC, Adia eller GIC har ønsket at kommentere informationerne over for Reuters. Bahri er ikke umiddelbart vendt tilbage på bureauets henvendelse.

- Efter en intensiv evaluering af de nu bekræftede, uforpligtende bud på DB Schenker, har vi udvalgt de budgivere, som vi vil gå ind i næste fase af salgsprocessen med, siger en talsperson fra Deutsche Bahn til Reuters.

Talspersonen tilføjer, at budgiverne vil have mulighed for at komme med bindende bud i de kommende uger.

Deutsche Bahn kommenterer ikke, hvem de udvalgte selskaber er.

Flere har udpeget DSV som en oplagt køber til DB Schenker, som blev sat officielt til salg i slutningen af 2023.

I forbindelse med Mærsks årsregnskab, som blev offentliggjort i februar i år, sagde topchef Vincent Clerc, at Mærsk overvejede at lægge et bud på den tyske konkurrent.

Ifølge Vincent Clerc var Mærsk nødt til at undersøge muligheden, når et selskab som DB Schenker bliver sat til salg.

Både DSV og Mærsk har hyret rådgivere i forbindelse med det mulige milliardopkøb, der potentielt kan nærme sig det største opkøb i dansk erhvervshistorie.

/ritzau/