Mærsk rejste et krav på 300 millioner kroner i sag om grundstødt skib, skriver medie. Nu droppes sagen.

Mærsk har indgået forlig med parterne bag et containerskib, der lagde sig på tværs af Suez-kanalen i marts 2021 og forårsagede en verdensomspændende krise.

Det erfarer ShippingWatch fra "flere uafhængige kilder med kendskab til forløbet".

Den danske gigant rejste ifølge mediet et krav på lidt mere end 300 millioner kroner, men har nu droppet sagen.

Mærsk bekræfter over for mediet, at sagen er droppet. Men man vil ikke oplyse, hvorfor det er sket.

Sagen handler om, at det 400 meter lange og 224.000 ton tunge containerskib "Ever Given" strandede i marts 2021 efter at have mistet styreevnen som følge af kraftig vind og en støvstorm i området.

Skibet sad fast på tværs af kanalen i seks dage, hvilket forstyrrede international handel, fordi andre skibe ikke kunne krydse den vigtige handelsvej.

Det er tidligere berettet, at flere hundrede skibe blev fanget som følge af grundstødningen. Omkring 50 skibe var med Mærsk-logo på siden, har selskabet selv regnet sig frem til.

Blandt de sagsøgte var taiwanesiske Evergreen, som er verdens syvende største rederi, skibets asiatiske ejere og det tyske selskab Bernhard Schulte Shipmanagement.

Sidstnævnte stod for at hyre besætningen.

Erstatningssagen skulle efter planen været begyndt ved Sø- og Handelsretten i slutningen af året eller i begyndelsen af 2024, skriver ShippingWatch.

Men ifølge mediets oplysninger blev et forlig allerede indgået i oktober.

Forligets indhold beskrives ikke.

Suezkanalen er menneskeskabt og forbinder Middelhavet med Det Røde Hav. Det er den korteste vej mellem Asien og Europa.

Det er estimeret, at cirka 12 procent af verdens gods bliver fragtet gennem kanalen.

/ritzau/