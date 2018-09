Den horde af delvist uigennemskuelige finansprodukter, der spillede en stor faktor i finanskrisen, er tilbage.

København. Før krisen blev der handlet komplicerede finansielle produkter som CDS'er, MBS'er og CDO'er i vildskab. Investorerne vidste i mange tilfælde ikke, hvor stor en risiko de indebar. Og da det amerikanske boligmarked bremsede op faldt korthuset sammen.

Søndag skriver det anerkendte erhvervsmedie Bloomberg, at en ny bølge komplicerede og potentielt risikofyldte produkter er tilbage på hylderne hos investeringsbankerne i USA.

- Mens finanskrisen permanent skadede mange esoteriske, risikofyldte dele af kreditmarkedet, er nye - nogle med mere robuste strukturer - kommet til.

- Selv CDO'er (collateralized-debt obligations red.), der af mange fik skylden for at udløse den finansielle og økonomiske nedsmeltning i 2008, har fået et comeback, skriver Bloomberg.

Et af mest kendte produkter fra finanskrisen var MBS'er, der står for Mortgage-backed securities. Det er obligationer sammensat af boliglån. Herunder de kendte subprimelån, der bestod af lån til kunder, der havde svært ved at betale.

Oven i det kom CDO'er, produkter sammensat af mange lån - blandt andet til boliger. Lånene var ofte af svingende kvalitet og når låntagerne holdt op med at betale, var der ingen penge til ejerne og papirets værdi faldt drastisk.

Sidst var der CDS'er, en slags forsikring mod at et lån kollapser. Institutioner som Lehman Brothers og ikke mindst AIG solgte for milliarder og atter milliarder dollar af dem, da man ikke troede, at lån ville kollapse.

Nu er en ny stribe produkter altså kommet til ifølge Bloomberg.

Nu bliver der eksempelvis handlet CLO'er - collateralized loan obligation. Det er samlinger af gæld fra eksempelvis virksomheder, men ofte med meget lidt beskyttelse for køber, hvis eksempelvis et firma ikke betaler.

Dem blev der solgt for 120 milliarder dollar - 766 milliarder kroner - af i USA i 2017. 2018 forventes at give en ny rekord og samlet er der for 1300 milliarder dollar af den type papirer i markedet.

Også såkaldte ABS'ere eller asset backed securities storsælger. Det er gæld med sikkerhed i et aktiv, eksempelvis en bil. Bare ABS'er baseret på biler blev der udstedt for mere end 100 milliarder dollar af sidste år.

Subprime ABS'er fra bilmarkedet - altså billån med sikkerhed i bilen til købere, der kan have svært ved at betale tilbage - blev der solgt for 25 milliarder dollar af i USA i 2017 og 2018 står til at slå det tal pænt.

Og de gamle CDO'er er også tilbage med et salg sidste år på 303 milliarder dollar ifølge Bloomberg.

De er dog typisk mere sikre efter krisen ifølge Bloomberg, men de syntetiske af slagsen - hvis værdi er baseret på andre CDO'er og ikke på virkelige lån - har stukket hovedet frem.

