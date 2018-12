Fire personer blev fredag formiddag 'eksponeret for et ukendt stof' på Nationernes Allé i Helsingør.

Og ifølge Helsingør Dagblad var det den kendte erhvervskvinde og debattør Stine Bosse, der var modtager af et brev med hvidt pulver.

Dagbladet skriver, at Stine Bosse var ude for at tømme sin postkasse fredag formiddag, og her lå der et brev med ukendt hvidt pulver.

Hun slog ifølge Helsingør Dagblad alarm til politiet, da hun og tre andre personer kom i kontakt med det ukendte stof inde i hjemmet.

Foto: Torben Sørensen / Byrd Vis mere Foto: Torben Sørensen / Byrd

Derfor rykkede både politiet, brandvæsnet, sundhedsmyndighederne, beredskabsstyrelsen og kemisk beredskab ud til stedet, som blev afspærret.

I løbet af fredagen meldte poltiet ud, at der ikke var nogen tilskadekomne, og at de 'eksponerede personer' var blevet skyllet.

En beboer på vejen fortalte tidligere fredag til B.T., at han blev bedt om at gå indenfor, da han lige kort skulle ud i sin have.

»De er meget på dupperne, så det virker temmelig alvorligt. Alle os, der bor her, er blevet bedt om at gå ind i vores egne huse og blive indenfor,« fortalte han.