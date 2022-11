Lyt til artiklen

Stemmeassisten Alexa fra Amazon har eksisteret i knap ti år.

Men det er ikke ligefrem en god forretning for Amazon.

For ifølge Business Insider står Amazons Alexa-afdeling for tre milliarder dollar af Amazons tab i første kvartal af 2022.

Det er ifølge Business Insiders oplysninger mere end det dobbelte af nogen anden afdeling i hele Amazon-virksomheden.

Alexa-afdelingen står i alt for et tab på ti milliarder dollar i 2022.

Ifølge The New York Times er der en kæmpe fyringsrunde på vej i virksomheden, hvor 10.000 personer står til at miste deres arbejde.

Det er dog ikke lagerarbejderne, der står for skud, men derimod 10.000 personer i selskabets teknologiafdeling og andre steder væk fra lagrene.

Men selvom 10.000 personer lyder voldsomt, så er det under en procent af Amazons samlede medarbejderstab, som lyder på omkring 1,5 millioner personer.