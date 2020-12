Ubetalte regninger har fået ISS til at begære Joe & The Juice i Norge konkurs. Det skriver norske E24.

Den danske juice- og sandwichkæde Joe & The Juice er blevet begæret konkurs i Norge.

Det skriver det norske erhvervsmedie E24.

Bag konkursbegæringen står den store service- og rengøringsvirksomhed ISS, der ligeledes stammer fra Danmark.

- Joe & The Juice har haft et kundeforhold til ISS i et par af deres butikker.

- Der har desværre opbygget sig en situation over tid, hvor Joe & The Juice skylder ISS et beløb, som ikke er blevet betalt som forudsat.

- Vi er i dialog med Joe & The Juice om sagen og har en tro på, at sagen løser sig i løbet af kort tid, skriver Ronny Pettersen, der er kommunikationsdirektør for ISS i Norge, i en mail til E24.

E24 har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Joe & The Juice.

Det var i 2013, at den danske juice- og sandwichkæde begyndte at satse på det norske marked.

Siden har kæden fået et tocifret antal caféer i landet.

Satsningen har dog endnu ikke kastet overskud af sig. De seneste seks år har Joe & The Juice i Norge samlet tabt i omegnen af 34 millioner kroner.

De seneste år er omsætningen imidlertid også steget. Bare fra 2014 til 2019 er salget i caféerne mere end femdoblet til cirka 90 millioner kroner.

/ritzau/