Ilse Jacobsens selskab har taget lån for 7,2 millioner kroner, der ifølge revisoren er i strid med loven.

Erhvervskvinden Ilse Jacobsen og hendes mand, Jesper Bo Jacobsen, har i tre ud af de seneste fire år fået alvorlig kritik fra den ansvarlige revisor efter gennemgang af regnskaber fra selskabet IJH A/S.

Det skriver Ekstra Bladet.

Det seneste årsregnskab fra 2018 indeholdt en overtrædelse af moms- og bogføringsloven. Derudover har selskabet to gange tidligere taget ulovlige lån på flere millioner kroner.

Det var i henholdsvis 2015 og i 2017, hvor selskabet i alt har taget lån for 7,2 millioner kroner, der ifølge revisoren er i strid med loven.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i et brev fra Erhvervsstyrelsen til selskabet fra januar, hvor ejeren bliver gjort opmærksom på det seneste ulovlige lån.

Her fremgår det blandt andet, at styrelsen har givet sagen videre til Nordsjællands Politi.

- Blandt andet henset til størrelsen på lånet, der fremgik af årsrapporten for 2017 oversendes sagen imidlertid til den politikreds, hvortil virksomheden hører til med henblik på en vurdering af, om der bør rejses tiltale mod virksomhedens ledelse for overtrædelse af selskabsloven og/eller straffeloven, står der i brevet ifølge Ekstra Bladet.

Nordsjællands Politi vil ikke kommentere sagen over for avisen.

Ifølge Jesper Bo Jacobsen, der er direktør i firmet, skyldes revisorens forbehold, at Ilse Jacobsen har handlet varer mellem IJH A/S og tre af sine butikker, der drives af hendes personligt ejede virksomhed.

- Hvis man ikke må drive virksomhed i virksomhedsordningen og købe varer i selskaber - som man også er medejer af - så er der jo noget galt i lovgivningen, som skal ændres, siger han blandt andet til Ekstra Bladet.

Ilse Jacobsen er blandt andet kendt for selskabet Ilse Jacobsen Hornbæk, der sælger gummistøvler og regntøj. Hun har desuden medvirket i DR-programmet "Løvens Hule".

Endnu en medvirkende fra programmet har desuden været i vælten den seneste tid for at tage ulovlige lån.

30. august i år blev serieinvestor Peter Warnøe politianmeldt af Erhvervsstyrelsen for at have taget ulovlige aktionærlån i sit private holdingselskab Oyster Invest Aps.

/ritzau/