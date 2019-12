Folketingets Finansudvalg har torsdag stemt et aktstykke igennem, der baner vej for en forlængelse af aftale.

Det erfarer Børsen fra flere kilder.

Den nye bevilling kommer oven på en hård politisk kamp og et dramatisk slutforløb, hvor transportministeren ikke lykkedes med at få en reel aftale med de borgerlige partier på plads.

I sidste uge kom det frem, at transportminister Benny Engelbrecht endnu ikke havde landet en økonomisk aftale, der sikrer, at danskernes breve bringes ud efter årsskiftet.

Regeringen har bedt Folketinget om et trecifret millionbeløb til at fortsætte opgaven i et halvt år efter årsskiftet.

Flere partier har dog kritiseret ministeren for ikke at have inddraget parterne tids nok. Derfor har de indtil torsdag afholdt sig fra at bakke op om en bevilling.

Blandt andre Venstre og Dansk Folkeparti er frustrerede over, at regeringen først 27. november præsenterede regningen for den midlertidige løsning.

Og gjorde det med et hemmeligt aktstykke i Finansudvalget og ikke i forligskredsen omkring posten.

Forhandlingerne har ifølge Børsen været omgærdet af stor fortrolighed.

Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, oplyser over for Ritzau, at hans parti ikke har stemt for aktstykket.

- Vi er i en situation, hvor vi med de oplysninger, som ministeren har givet til os, ikke kan tilslutte os det aktstykke. Og det skyldes ikke mindst, at han selv har givet udtryk for, at han ikke har tillid til PostNord, siger han.

Liberal Alliances finansordfører, Ole Birk Olesen, fastslår i en pressemeddelelse, at partiet har stemt imod at bevilge pengene.

- I Liberal Alliance er vi imod. Vi har derfor ikke stemt for at bevilge de penge. Pakker leveres i dag konkurrencedygtigt af private firmaer over alt i landet, og PostNord gør det samme, skriver han ifølge Børsen.

- Det kan selvfølgelig også ske med breve, som blot er en lille og let pakke. Der er ingen grund til, at skatteyderne skal betale for det. Vi er på vej ind i 2020'erne, tilføjer han.

Også De Konservative er også meget skeptiske over den nye bevilling - og ikke mindst forløbet.

- Det er dybt kritisabelt, at ministeren her 12 dage før, at aftalen med PostNord udløber, ikke har fået styr på situationen. Det er utroligt, at han ikke har henvendt sig til os noget før for at få en aftale om, hvad vi gør med PostNord, siger finansordfører Rasmus Jarlov ifølge Børsen.

/ritzau/