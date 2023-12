EU vil med lovforslag sanktionere dem, som har været involveret i beslaglæggelsen af europæiske virksomheder.

De russere, der har været involveret i beslaglæggelsen af europæiske virksomheder i Rusland, skal sanktioneres.

Det mener EU-Kommissionen, der har fremsat et forslag med den hensigt at straffe de involverede.

Det skriver mediet Politico, der har fået indsigt i lovforslaget.

Den russiske stat har siden invasionen af Ukraine i februar sidste år taget kontrol over en lang række virksomheder, der har været aktive i landet.

Det gælder blandt andet danske Carlsberg og tyske Adidas.

EU vil ikke være i stand til at indefryse eller konfiskere aktiver i Rusland, da disse sanktioner ikke vil have en effekt uden for Europa, skriver Politico.

Man kan heller ikke tvinge nye ejere til at tilbagelevere det beslaglagte, lyder det.

Tanken er i stedet, at risikoen for sanktioner skal være med til at afholde dem fra at godtage Ruslands tilladelse til at overtage virksomhedernes aktiviteter i landet.

Siden februar sidste år har den russiske stat ifølge mediet beslaglagt 93 udenlandske virksomheder.

I Carlsbergs tilfælde var der tale om en langstrakt forløb, hvor selskaber havde til hensigt at sælge den russiske del af forretning.

Tilbage i juni så det umiddelbart ud til, at der var blevet fundet en køber til Baltika-bryggerierne, som Carlsberg havde ejet siden 2008.

Men inden handlen nåede at blive gennemført, afsatte den russiske stat den lokale ledelse og overtog kontrollen med virksomheden.

Carlsberg svarede igen ved at opsige alle licensaftaler med Baltika, og administrerende direktør Jacob Aarup-Andersen har direkte kaldt den russiske overtagelse for "tyveri".

På papiret vil kommissionens forslag muliggøre, at selskaberne kan kompenseres af den russiske stat.

Men det er ifølge en unavngiven EU-diplomat usandsynligt, at det vil ske, da det afhænger af, at Rusland selv fremsætter et tilbud.

/ritzau/