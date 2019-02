(ARKIV) People walk past a branch of Denmark's Danske Bank in Tallinn, Estonia, on September 5, 2017. Estiske myndigheder har anholdt ti personer i Danske Bank-sag om hvidvask og forvente at anholde flere. Det skriver Ritzau, onsdag den 19. december 2018.. (Foto: RAIGO PAJULA/Ritzau Scanpix). (Foto: INTS KALNINS/Ritzau Scanpix) Foto: INTS KALNINS