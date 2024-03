Der har længe været rygter om DSV's interesse i tysk konkurrent. Nu rykker selskabet tættere på bud.

Transportgiganten DSV har hyret de to storbanker HSBC og BNP Paribas til at rådgive om, hvordan et bud på tyske DB Schenker kan se ud.

Det skriver Børsen, der har talt med flere anonyme kilder "tæt på den hemmelige proces".

Rygterne har længe svirret omkring DSV's interesse i den tyske konkurrent, der kan ende med at koste på den anden side af 100 milliarder kroner, skriver avisen.

Det vil i så fald være danmarkshistoriens største opløb.

DSV har ikke ønsket at forholde sig til oplysningerne, da man har den politik, at eventuelle opkøbsaktiviteter ikke kommenteres.

Det er det statslige tyske jernbaneselskab Deutsche Bahn, som ejer DB Schenker. Sidstnævnte er lige nu verdens fjerdestørste transport- og logistikvirksomhed.

Det danske selskab er en plads foran, men et eventuelt opkøb vil bringe DSV helt op på førstepladsen i branchen. Og der vil i så fald være langt ned til nummer to.

Tidligere på måneden fik DSV tilsyneladende dansk konkurrence i racet om at erhverve sig den tyske konkurrent.

I forbindelse med offentliggørelse af sit årsregnskab sagde Mærsks topchef, Vincent Clerc, at han overvejede et bud på netop DB Schenker.

- Det er bestemt ikke altafgørende for os, at vi får den. Det er ikke nødvendigvis det mest sandsynlige udfald, men det er noget, vi er nødt til at undersøge, lød det.

DB Schenker blev officielt sat til salg af Deutche Bahn i slutningen af 2023. Salgsprocessen er allerede i gang, og interesserede købere skulle melde sig på banen inden midten af januar.

Ifølge Vincent Clerc er Mærsk nødt til at undersøge muligheden, når et selskab som DB Schenker kommer på markedet, fortalte han for knap en måned siden.

/ritzau/