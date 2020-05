Krigen i Yemen er ifølge FN verdens værste humanitære krise. Over 200.000 er døde, og 80 procent af befolkningen har brug for nødhjælp. Nu kan TV2 i et journalistisk samarbejde afsløre, at danske Terma har bidraget til De Forenede Arabiske Emiraters krigsindsats i Yemen (Arkivfoto). Mohamed Al-Sayaghi/Reuters/Reuters