Den tidligere danske topchef i Danske Bank, Lars Mørch, blev fyret, efter Berlingske afslørede, at banken var indblandet i en stor hvidvask-skandale. Nu kan Finans afsløre, at han kort forinden blev forfremmet, og nu får 15 millioner kroner for sin fratrædelse.

Lars Mørch havde sammen med Danske Banks nuværende administrerende direktør, Thomas F. Borgsen, ansvaret for bankens estiske filial, hvor hvidvasken for 25 milliarder kroner fandt sted i perioden 2010 til 2014.

Efter afsløringen om hvidvask iværksatte Finanstilsynet en undersøgelse, der 12. marts endte i en sønderlemmende kritik af Danske Bank. Men ifølge Finans blev Lars Mørch kort forinden forfremmet til at skulle stå i spidsen for forretningsområdet 'personal og business banking' i Danmark.

Trods forfremmelsen tog Danske Bank - ifølge Finans - konsekvensen af Finanstilsynets hårde kritik og fyrede Lars Mørch som den eneste chef to uger efter, undersøgelsen blev offentliggjort.

Danske Bank Lars Mørch Foto: Niels Ahlmann Olesen Danske Bank Lars Mørch Foto: Niels Ahlmann Olesen

Får 15 millioner kroner med

I en fondsbørsmeddelelse 5. april skrev Danske Bank, at Lars Mørch havde opsagt sin stilling, og at han ville blive fritstillet 'snarest'.

Finans kan dog afsløre, at det var en decideret fyring, og at 'snarest' reelt betyder i oktober 2019, hvor Lars Mørch vil beholde sin løn indtil da.

Dermed bliver Lars Mørch - ifølge Finans - kompenseret med omkring 15 millioner kroner for at tage skraldet i hvidvask-skandalen.