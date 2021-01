Firmaet Waturu er under gigantisk pres. Det danske selskab har under én måned til at finde en ny revisor.

Hvis det ikke lykkes, så vil selskabet blive tvangsopløst af Erhvervsstyrrelsen. Det fremgår af et brev, som Finans har fået aktindsigt i.

Lige nu forsøger Waturu at løse den nuværende situation, hvor handlen med selskabets aktie er blevet suspenderet af Nasdaq - og nu har de så fået endnu mere at se til.

Der står i brevet, som Finans er i besiddelse af, at virksomheden ikke lever op til nogle krav.

»Da virksomheden ikke lever op til selskabslovens krav, skal styrelsen anmode om, at ovenstående forhold bliver bragt i orden senest den 16-02-2021, for at undgå at virksomheden bliver tvangsopløst,« står der helt præcist i brevet.

Skulle Waturu ikke finde en ny revisor inden datoen, så vil styrelsen anmode Skifteretten om at opløse virksomheden.

Ovenstående brev er blevet sendt 18. januar. Det er samme dag, som revisionsfirmaet Beierholm var fratrådt som revisor i Waturu Holding A/S.

Finans tilføjer, at selskabet lige nu er i dialog med en ny revisor, og man forventer, at den nye revisor bliver godkendt på en ekstraordinær generalforsamling.

Det er ikke lykkedes mediet, at få en kommentar fra direktøren i Waturu, Toke Reedtz.

Selskabet har udviklet en teknologi, hvor det overordnede formål at sparre vand og energi og på den måde reducere CO2.