Great Dane Airlines er navnet på et spritnyt, dansk luftselskab.

Selskabet, som endnu ikke har fået luft under vingerne, har allerede fået en stor charterkunde i Bravo Tours. Det skriver TV 2 Business.

To fly vil som en start fragte selskabets kunder, der vil bestå af en kombination af forretningsrejsende og private rejsende. Men selskabet afviser ikke, at der kan komme flere fly på landingsbanen, hvis det bliver nødvendigt.

Flyene skal bemandes af i alt 12 stewardesser og 8 piloter med base i Nordjylland, som endnu ikke er rekrutterede.

Foreløbige oplysninger tyder på, at det bliver fly af typen Embraer ERJ-195AR med 118 sæder, skriver TV 2 Business, og at selskabet i udgangspunktet vil satse på destinationerne: Dublin, Edinburgh og Nice.

Nyheden, om at et flyselskab slår vingerne ud, kommer, efter at flere selskaber har måttet slukke maskinerne for bestandigt.

Selskabet vil ifølge Børsen være ejet af administrerende direktør, Thomas Hugo Møller, der er uddannet pilot og arbejder i Aalborg Lufthavn og har drevet Pet Food Nord, som sælger dyrefoder på nettet, sammen med kompagnonen, Huy Duc Nuyen.

Huy Duc Nuyen vil påtage sig rollen som finansdirektør. De ejer begge 50 procent af virksomheden.