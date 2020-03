Coronavirussens spredning i Danmark står til at koste næsten 47.000 mennesker jobbet i den kommende tid, hvis man skal tro en analyse fra Dansk Erhverv.

Ifølge analysen risikerer 46.900 mennesker i den danske turisme- og oplevelsebranche at miste deres arbejde.

Det skriver Finans.dk.

»Vi har efterretninger om, at mange tusinder vil blive fyret allerede i næste uge. Jeg har aldrig set noget lignende,« siger adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, ifølge Finans.dk.

Lørdag lukkede de danske grænser. Det får gigantiske konsekvenser ifølge Dansk Erhverv. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker Vis mere Lørdag lukkede de danske grænser. Det får gigantiske konsekvenser ifølge Dansk Erhverv. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker

Mediet skriver videre, at det er konsekvensen, hvis branchen, som beskæftiger omkring 280.000 personer, mister halvdelen af deres omsætning i de næste fire måneder.

Lørdag formiddag skrev Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, i et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen, at privatansatte skal have lønkompensation, og hånden skal holdes under de danske virksomheder.

'Jeg opfordrer til, at regeringen i dag indkalder til forhandlinger om krisehjælp og lønkompensation til de mange privatansatte, som lige nu risikerer at få en fyreseddel på grund af den alvorlige situation med coronavirussen. Vi skal handle nu og lave en aftale, inden weekenden er omme,' skrev Venstre-formanden et længere opslag på Facebook.

'Vi skal holde hånden under danske arbejdspladser, så godt vi kan, for at afbøde krisens konsekvenser og sikre, at der fortsat er jobs at vende tilbage til, når coronavirussen har sluppet sit

tag. Venstre støtter regeringens initiativer om fx øget refusion af sygedagpenge og frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer, men behovet for yderligere initiativer er allerede nu tydeligt,' skrev han i brevet til Mette Frederiksen.