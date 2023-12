Selskabet BioNTech vil bruge erfaringer fra coronatiden i forbindelse med udviklingen af kræftvaccine.

Den bliver kaldt et alternativ til kemoterapi.

Vaccinen, som medicinalselskabet BioNTech er i gang med at udvikle, skal være med til at helbrede kræftsyge patienter i fremtiden.

Det siger selskabets topchef, Ugur Sahin, ifølge det tyske medie ZDF. Det skriver Euroinvestor.

- Vi forventer, at vores første mRNA-baserede cancervaccine bliver godkendt inden 2030, siger han.

Idet vaccinen udvikles på baggrund af den forholdsvis nye mRNA-teknologi, vil den indeholde små genetiske koder, der skal lære kroppen at bekæmpe kræftcellerne på egen hånd.

I den brede offentlighed er BioNTech formentlig bedst kendt for at stå bag en af coronavaccinerne.

Den var baseret på samme teknologi.

Dengang gjorde man sig en masse erfaringer, som nu skal hjælpe selskabet med at udvikle kræftvaccinen, skriver Euroinvestor.

Et solidt økonomisk grundlag giver da også selskabet fornuftige muligheder for at kunne få arbejdsro.

Der blev nemlig tjent mange milliarder kroner i coronaårene. Nogle af disse penge bruges nu på at finansiere forskning og forsøg med kræftvaccinen, skriver ZDF.

Det er ikke nyt, at BioNTech har rettet sigtekornet mod kræftområdet.

Da selskabet blev stiftet i 2008, fokuserede det oprindeligt på immunterapi mod kræft.

BioNTech er stiftet af ægteparret Ugur Sahin og Özlem Tureci, der har tyrkiske rødder.

/ritzau/