Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Novo Nordisk må nu til lommerne og betale 46 millioner, efter et forlig de har indgået i en retssag i USA.

Det skyldes myndighedernes anklager om, at den danske medicinalgigant har brudt reglerne for offentlige indkøbsaftaler i flere år.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra det amerikanske justitsministerium.

Mere konkret skulle Novo Nordisk have solgt ulovlige nåle til insulinpenne.

De var ulovlige fordi, de var fremstillet i lande, som den amerikanske stat ikke ville handle med, når de køber ind til det offentlige.

Myndighederne melder ikke umiddelbart noget om, hvor nålene blev fremstillet.

Desuden understreger justitsministeriet, at anklagerne hverken er bevist eller at Novo Nordisk har indrømmet sin skyld, selvom den danske virksomhed nu har valgt at indgå forlig.

Ifølge myndighederne har Novo Nordisk overtrådt reglerne i to tilfælde. Det ene er fra juli 2012 til november 2020, og det andet tilfælde er fra maj 2016 til november 2020.