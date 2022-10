Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Enorme udgifter til overarbejde og ekstravagter.

Det er den største grund til, at Falck lige nu bløder et trecifret millionbeløb.

Virksomheden mangler i høj grad medarbejdere, skriver Finans, og derfor er de eksisterende nødt til at løbe hurtigere end normalt og blive betalt ekstra for det.

»Det belaster økonomien i Falck voldsomt, at vi ikke kan skaffe tilstrækkeligt med arbejdskraft. Det er her, vi oplever den største modvind for øjeblikket. Det koster et trecifret millionbeløb i form af overtidsbetaling, bøder og mistet omsætning,« siger Jakob Riis, administrerende direktør i Falck, til Finans.

Ifølge direktøren er der simpelthen for mange Falck-medarbejdere, der har forladt faget, sammenlignet med, hvor mange der bliver uddannet.

Og det kommer til at tage år at rode bod på, lyder det.

Selvom de endnu ikke kan se, at det er blevet bedre, regner Jakob Riis dog ikke med, at det kan blive værre, siger han.

Han er heller ikke bange for, at den økonomiske recession rammer virksomheden, da sundhedsområdet ikke på samme måde er konjunkturfølsom, som andre områder, hvor forbrugere vil spare.