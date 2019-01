Den internationale burgerkæde McDonald's oplevede et betydeligt fald i omsætningen i 2018, hvilket var ventet.

McDonald's glæder sig over udviklingen i 2018 på trods af, at omsætningen er faldet betydeligt. Faldet i omsætningen er hovedsageligt udløst af et større strategiskifte, der giver større overskud, men mindre salg.

Det viser regnskabet for 2018, der er offentliggjort onsdag.

- Vores udvikling i 2018 var stærk, drevet af "Velocity Growth Plan" med et stærkt momentum i alle vores globale segmenter.

- Vi fortsatte med at transformere vores forretning og har gjort betydelige fremskridt i at modernisere vores restauranter og tilbyde mere tilgængelighed, flere valgmuligheder og værdi til vores kunder, skriver administrerende direktør Steve Easterbrook i regnskabet.

Burgerkædens omsætning faldt med otte procent til 21,1 milliarder dollar i 2018. Overskuddet steg dog pænt til 5,9 milliarder dollar, viser regnskabet.

Faldet i omsætningen er i høj grad udløst af, at McDonald's er i gang med at bruge franchisetagere langt mere end selv at eje sine restauranter. Mens det betyder, at mindre af salget officielt ligger hos McDonald's, så tjener burgerkæden flere penge.

I 2018 kom 10 milliarder dollar af omsætningen fra egne restauranter, mens 11 milliarder dollar kom fra franchisetagere. Sidstnævnte var en stigning på omkring en milliard dollar sammenlignet med 2017.

McDonald's forventer, at 2019 vil byde på fremgang alt i alt, når man kigger på det sammenlignelige salg - altså salget i restauranter, der har været åbne mere end et år.

- Her i begyndelsen af 2019 har vi tillid til vores plan og de fortsatte vækstmuligheder, den giver.

- Vi er stadig dedikeret til at køre fremragende restauranter, der vil fortsætte med at gøre en forskel for vores kunder og drive vores langsigtede vækst, skriver Steve Easterbrook i regnskabet.

