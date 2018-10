Det har været umuligt at opdrive en Chili Cheese top i danske McDonald's-restauranter denne weekend, og nu afslører burgerkæden hvorfor.

Det skyldes fund af sort plastic i den populære snack.

»Det kan jeg bekræfte«, siger McDonald's danske kommunikationschef Mads Jensen.

»Som konsekvens har vi fjernet varen fra alle restauranter, og arbejder lige nu på at få den tilbage. Nogle restauranter er faktisk allerede begyndt at have Chili Cheese tops igen«, siger han til B.T.

McDonald's skriver på Facebook til en kunde, at manglen på Chili Cheese tops skyldes 'leverandørproblemer'.

Den for McDonald's meget ærgerlige fejl er sket samme uge, som burgergiganten har indgået en aftale med Wolt om levering i hovedstadsområdet.

Der har derfor været forvirring om, hvorvidt Chili Cheese tops ikke bringes ud, men det gør de, når de altså er på lager.

Årsagen til det uønskede plasticfund er en fejl hos underleverandør Lamb Western, oplyser Mads Jensen.

»Det er dem, der leverer Chili Cheese tops. De benytter også underleverandører, og det sorte plastic er kommet via en underleverandør, som de straks er holdt op med at bruge. Så vi synes, de har reageret godt, og har fortsat tillid til dem«, siger han.