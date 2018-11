Det stort anlagte projekt med vandland, ferieboliger og konferencecenter i Høje-­Taastrup bliver alligevel ikke til noget.

Det står klart, efter Høje-­Taastrup Kommune har meddelt projektmagerne, at de ophæver handlen, skriver DAGBLADET Roskilde.

»Vi kan simpelthen ikke få enderne til at mødes, « siger borgmester Michael Ziegler (K) og fortsætter:

»Det så ellers så godt ud, og vi har gjort flere ting, for at det kunne lykkes, men nu må vi trække en streg i sandet og stoppe det «

Han er »brandærgerlig« over, at det ikke lykkedes at komme i mål med planerne om Nordic Water Universe.

Projektet blev ellers slået stort op i februar sidste år, men siden da er det blevet udskudt flere gange, og folkene bag har været meget hemmelighedsfulde om investorer og partnere.

Nu er projektet så endeligt lagt i graven, og Høje-Taastrup Kommune kan vinke farvel til 84 millioner kroner for grunden og flere tusinde nye arbejdspladser.

Men al arbejdet har nu ikke været spildt, mener borgmesteren, for andre investorer har fået øjnene op for kommunen.