Den amerikanske legetøjsgigant Mattel overgik mål for besparelser i 2019, og det smitter af på overskuddet.

Verdens største legetøjsproducent, amerikanske Mattel, overgik forventningerne til overskuddet i fjerde kvartal, selv om julesæsonens salg af Mattels mest kendt produkt, Barbie-dukken, var udsat for hård konkurrence.

Det viser kvartalsregnskabet ifølge Reuters.

Mattel fik et overskud per aktie på 11 cent i fjerde kvartal. Det skal sættes op mod en forventning blandt aktieanalytikere om et overskud på 3 cent ifølge Bloomberg News. Omsætningen landede på 1,47 milliarder dollar mod forventet 1,50 milliarder dollar.

Selskabet havde for 2019 et mål om at sænke omkostningerne med 650 millioner dollar, men besparelserne har været 35 procent større, og det forklarer den bedre end forventede indtjening.

- Vi er ved at ændre den måde, vi driver forretning på, siger Ynon Kreiz, der siden 2018 har stået i spidsen for Mattel.

Ved at lukke fabrikker, fyre medarbejdere og reducere antallet af produkter forsøger Kreiz at gøre selskabet mere profitabelt.

I 2020 forventer Mattel at opnå besparelser på 50 millioner dollar. Blandt andet ved at lukke fire fabrikker i Asien, Canada og Mexico.

/ritzau/