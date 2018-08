Kæden Matas, der efter lang tids ørkenvandring er begyndt at vokse, køber sig til mere nethandel.

København. Matas køber Firtal Group, der har flere e-handelsplatforme, for 130 millioner kroner. Det skriver Matas i en fondsbørsmeddelelse.

Firtal Group ejer og driver blandt andet hjemmesiden Helsebixen.dk.

- Lige fra vores allerførste møde med Firtal Groups stiftere har vi haft en fælles vision om at skabe en ny aktør inden for sundhed og velvære med et netværk af digitalt fødte brands rettet mod skarpt definerede målgrupper.

- Sammen kan Firtal Group og Matas realisere denne vision hurtigere og med større gennemslagskraft end hver for sig, skriver administrerende direktør i Matas Gregers Wedell-Wedellsborg.

Opkøbet kommer som en del af Matas' strategi om at satse langt mere på salg via nettet. Salget via nettet steg med 50 procent i første kvartal af Matas' regnskabsår, der sluttede med juni.

- Med Firtal Group forventer vi samlet set næsten at fordoble vores andel af e-handelsmarkedet samt at tage et stort skridt mod en realisering af vores ambition om at blive den førende aktør på e-handelsmarkedet for sundhed og velvære, skriver Gregers Wedell-Wedellsborg.

Ifølge meddelelsen omsatte Firtal Group for 91 millioner kroner sidste år og har 45 fuldtidsansatte.

Ifølge Finans.dk ejer Christian Stadil, der er kendt for sit ejerskab af Hummel, 10 procent af Firtal Group, som han investerede to millioner kroner i som led i DR-programmet Løvens Hule.

/ritzau/