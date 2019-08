Nets' konto-til-konto services er blevet solgt til Mastercard for omkring 21,3 milliarder kroner.

Mastercard har indgået aftale med Nets om at købe Nets' konto-til-konto baserede services for godt 21,3 milliarder kroner, oplyser Nets i pressemeddelelse.

Det kommer til at styrke Mastercards position på markedet, vurderer Bo Nilsson, administrerende direktør i Nets.

- Vi har igennem de seneste fem år opbygget en stærk konto-til-konto platform med globale vækstperspektiver.

- Men for fuldt ud at realisere det internationale vækstpotentiale ud over vores eksisterende geografiske tilstedeværelse kræves evner og ressourcer i en grad, som kun en etableret, global markedsleder besidder.

- Med sin globale rækkevidde er Mastercard i en unik position til at kunne forløse det potentiale som vores konto-til-konto platform har, siger han i pressemeddelelsen.

Corporate Services i Nets er ifølge Børsen et økosystem af elektronisk tilbagevendende betalinger, straksbetalinger og servicer inden for e-identitet.

Ifølge avisen bruger over 90 procent af husholdningerne i Danmark og Norge services fra Nets til deres betalinger.

Frasalget omfatter ikke NemID, som fortsat vil være en del af Nets.

Før handlen er endelig, skal den godkendes af relevante myndigheder.

/ritzau/