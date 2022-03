Rotter, ekskrementer fra skadedyr og flere lukninger har Fru Nielsens bageri i Aarhus V bag sig.

Og nu er den gal igen – denne gang med hygiejnen.

Fødevarestyrelsen har 17. januar været forbi butikken, og det er altså endt med en sur smiley og en politianmeldelse.

»I virksomhedens kølerum er køleventilation med massive skimmellignende belægninger. I køleren i butikken, hvor der opbevares dåser, er der skimmellignende belægninger ned langs siderne i køleskabet,« skriver Fødevarestyrelsen i kontrolrapporten og fortsætter:

»Under reolerne i baglokalet, hvor der opbevares fødevarer, er der massiv støv og gammelt skidt. Gulvet i baglokale fremstår med sorte belægninger.«

Det har ikke været muligt for B.T. Aarhus at få fat i ejeren af Fru Nielsens bageri, Nils Schjøtt Nielsen, men under besøget havde virksomheden følgende at sige:

»Når vi får de sidste ting ud, bliver der gjort hovedrent.«

Det er dog ikke første gang, Fødevarestyrelsen er utilfredse med, hvad de møder ved Fru Nielsens Bageri.

I februar 2022 kunne B.T. beskrive, hvordan fund af ekskrementer og spor efter bid fra skadedyr førte til, at Fødevarestyrelsen straks gav et forbud mod produktion i kælderen – og desuden politianmeldte butikken.

Heller ikke dengang var det muligt at få en kommentar fra ejer, Nils Schjøtt Nielsen.

Men også i maj 2021 var den gal ved bageriet.

Dengang måtte Fru Nielsens bageri lukke efter et rottefund.

'Vi har haft kamera i kloakken i går og har destrueret alle vores råvarer. Vi er nu i dialog med vores udlejer om at få udbedret de skader, som skal til, for at vi kan åbne op igen,' skrev bageriet dengang på Facebook.