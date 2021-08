Restaurantørerne jublede, da det før sommerferien endelig igen var muligt at slå dørene op efter en lang nedlukning.

Genåbningen betød dog også, at der blev rift om dem, der skal lave maden og servere den til de mange sultne gæster.

Cafeer, hoteller og restauranter kæmper lige nu en hård kamp om at få personale nok.

Tal fra Danmarks Statistik viser ifølge Ritzau, at fire ud af fem hoteller mangler personale som kokke og andet personale.

(Arkivfoto) Foto: Mathias Svold Vis mere (Arkivfoto) Foto: Mathias Svold

80 procent af alle hoteller mangler ansatte, mens 62 procent af landets restauranter har ledige stillinger, det er svært at besætte.

Mandag skriver Finans.dk, at kæden Madklubben nu oplever så stor en mangel på kokke, at kan forsøger at rekruttere dem over 2.000 kilometer væk.

»Manglen på kokke er udfordring nummer et på daglig basis. Vi har lige siddet til møde med en af vores restauranter, hvor vi diskuterede, om vi skulle lukke ned eller begrænse åbningstiden, fordi der ikke er mandskab nok til køkkenet,« siger driftsdirektør i Madklubben, Kristoffer Friis Gleberg, til Finans.dk.

Derfor forsøger restaurantkæden at tiltrække kokke fra Spanien og Italien, fordi der ikke er danske kokke nok.

Manglen på kokke bremser for indtjeningen og vækstambitioner, og brancheorganisationen Horesta konkluderer på baggrund af en medlemsundersøgelse, at 56 procent af deres medlemmer oplever en »stor« eller »meget stor« udfordring at rekruttere kokke.