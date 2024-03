Aldrig har der været flere turister i Europa.

Og det i sig selv burde jo ikke være en dårlig nyhed. Men den store interesse for de europæiske storbyer medfører også, at det nu bliver endnu dyrere at besøge nabolandene.

Det skriver Finans.

Lavprisflyselskaberne i Europa regner med at flyve 800 millioner passagerer i år.

Og det er altså et stort hop fra, hvordan det så ud før coronapandemien, hvor tallet i 2019 lå på 500 millioner mennesker, ifølge The Guardian.

Europæiske byer er allerede udfordret af masseturisme, hvor særligt populære destinationer oplever, at der er 20 turister per lokal.

Det er gældende for byer som Prag, Athen, Amsterdam og Barcelona, der forsøger at finde en balance mellem turismen og det lokale liv.

Eller rettere de arbejdspladser, som turismen skaber, og omsætningen, det medfører og irritationsmomenterne det også indebærer for de lokale.

Derfor bliver det nu dyrere at besøge turistattraktioner i eksempelvis Istanbul og Seville.

I Venedig er der et adgangsgebyr til at komme ind i byen på mellem tre og 10 euro, og i Paris har man besluttet at forhøje turistskatterne.

Andre populære rejsedestinationer har valgt at opsætte krav om reservation til at besøge turistattraktioner.