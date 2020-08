Fredag formiddag får flere hundrede medarbejdere i Københavns Lufthavn en besked i deres e-boks, som de har frygtet længe:

De bliver fyret fra deres job.

Den omfattende fyringsrunde i lufthavnen blev varslet 5. august, og den bliver gennemført fredag.

Det bekræfter pressechef i lufthavnen, Kenni Leth, over for B.T.

»Vi kan bekræfte, at vi nu har afsluttet forhandlingerne med vores tillidsrepræsentanter om den påtænkte nedlæggelse af 650 af de 2.600 stillinger i CPH. Det står klart, at vi desværre ikke kan undgå at skulle opsige medarbejdere, hvilket vi vil give alle berørte besked om fredag formiddag. Indtil det er sket, kan vi ikke komme med flere oplysninger, heller ikke om antal,« siger pressechefen til B.T.

Han understreger, at ledelsen ikke ønsker at oplyse det præcise antal afskedigelser, før de er gennemført.

B.T. erfarer dog, at antallet bliver lavere end de 650. Det skyldes blandt andet forhandlinger om efteruddannelse, vakante stillinger og frivillige fratrædelser.

I begyndelsen af august varslede Københavns Lufthavn, at man så sig nødsaget til at afskedige næsten hver fjerde medarbejder.

Er du én af de berørte medarbejdere, hører B.T. gerne fra dig. Skriv til os på 1929@bt.dk eller på vores side på Facebook

Efter mange års fremgang og flotte resultater, har coronakrisen ramt en af Københavns største arbejdspladser hårdt. Det seneste halve års nedgang i passagerantallet er den direkte årsag til fyringerne, forklarer pressechefen.

»Ingen af os havde for seks måneder siden forestillet sig, at luftfarten og lufthavnen ville havne i så dyb en krise. Opsigelserne er utroligt triste, men desværre nødvendige. Coronakrisen for luftfarten er dyb og vil vare i flere år. Denne sommer har vi mistet flere end 80 procent af passagerne - og dermed langt størstedelen af vores indtægter,« forklarer han og tilføjer:

»Det betyder, at vi holder lufthavnen åben for lånte penge – penge, der skal betales tilbage. Der er ikke udsigt til bedring i den nærmeste fremtid, så situationen er ikke holdbar. Alene i år forventes et underskud på 450-750 millioner kroner i modsætning til sidste år, der endte på et overskud – et resultat før skat på lige knap 1,3 milliarder kroner.«

Ifølge B.T.s oplysninger bliver fyringsrunden gennemført ved, at de berørte medarbejdere får fyresedlen via e-boks.

Det bekræfter Kenni Leth, men han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at komme nærmere ind på selve proceduren omkring afskedigelserne.