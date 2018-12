En halvering af flyflåden fører massefyringer med sig for det islandske flyselskab Wow Air, der blandt andet har fast rute til og fra København.

»Dette er den sværeste dag i Wow Airs historie,« siger stifter og administrerende direktør i flyselskabet, Skuli Mogensen, i en pressemeddelelse.

Det kriseramte flyselskab bekendtgjorde torsdag, at selskabet vil reducere antallet af fly fra 20 til 11.

Selskabet frasælger således næsten halvdelen af flyene til rådighed for at skrabe livsvigtige finansielle midler sammen til at holde selskabet på vingerne.

Og det er i den forbindelse, at Wow Air samtidig har måttet vinke farvel til hele 111 ansatte.

»Vi har dedikerede mennesker, der har arbejdet hårdt for at gøre Wow Air til virkelighed, og det knuser mit hjerte at skulle nedskære i virksomheden.«

»Men for at sikre vores fremtid og bevare WOW Air på lang sigt, må vi desværre tage disse drastiske foranstaltninger,« siger Skuli Mogensen.

Det islandske flyselskab har været igennem en hel del turbulens på det seneste.

I efteråret blev det meldt ud, at Icelandair ville købe konkurrenten, men kort derefter forlød det, at flyselskabet alligevel ikke var i stand til gennemføre købet inden for den aftalte frist.

Redningen så ud til at komme sidste i november, da Indigo Partners annoncerede, at den amerikanske kapitalfond ville skyde penge i Wow Air.

Det er fortsat planen, at pengestrømmen fra kapitalfonden skal holde Wow Air luftbåren, men detaljer i aftalen om overtagelse af dele af selskabet trækker ud.

Og imens har Skuli Mogensen skullet finde rede penge for at undgå konkursen.

Nedskæringen i antallet af fly og personale medfører færre ruter.

I pressemeddelelsen skriver Wow Air, at relevante passagerer vil blive kontaktet.

»Der vil ikke blive foretaget ændringer i trafikprogrammet i december og begyndelsen af januar, men herefter vil WOW Air implementere en ny tidtabel,« skriver Wow Air.

Flyselskabet vil have godt 1.000 ansatte tilbage, når nedskæringerne er gennemført.