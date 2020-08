Egentlig skulle han bare have haft en varmepumpe.

Martin Thorborg var i gang med at få lavet en tilbygning, og måtte konstatere, at hans gamle gasfyr ikke kunne varme tilbygningen op. Han gav sig derfor til at ringe rundt og indhente tilbud.

»Et firma tilbød på 300.000 kr., et andet tilbød 206.000 kr, et tredje firma tilbød 156.000 kr.,« fortæller den kendte iværksætter.

I et opslag på Facebook, undrede den kendte iværksætter sig over, hvor forskellige tilbuddene var, og så fik han pludselig en besked fra nogle unge iværksættere.

»Der var nogle fyre der skrev: Hey, vi er et par unge iværksættere der installerer varmepumper. Vi er startet for to måneder siden, og kan give dig et tilbud på 112.000 kroner.«

Amalo hedder firmaet, og hvor andre firmaer sendte en mand ud for at give et tilbud, gav Amalo i stedet en cirkapris på baggrund af oplysninger fra BBR-registeret.

Den fremgangsmåde vagte Martin Thorborgs sans for forretning. Den sans der gør, at han ejer et hus der er så stort, at han skal bruge en varmepumpe til mellem 100.000 og 300.000 kroner.

»Jeg faldt bare for det. Hvor er det fedt, at man ikke skal være hjemme på et bestemt tidspunkt og have folk rendende rundt for at give tilbud,« siger Martin Thorborg.

Martin Thorborg Kendt som medstifteren af firmaet Jubii i 1995. Har været med i en række programmer på tv som både dommer og ekspert. Administrerende direktør i Dinero, der står for regnskabsprogrammer til iværksættere og små virksomheder.

Han tog imod tilbuddet fra de unge iværksættere, og mens varmepumpen blev installeret, fik iværksætterne også nævnt, at de har likviditetsproblemer, når de skal forudbetale for varmepumper til deres kunder. Og så blev det til lidt mere end en varmepumpe for Martin Thorborg.

»Min makker David og jeg har købt en tredjedel af firmaet og stiller en lille låneramme til rådighed,« siger Martin Thorborg.

Han fortæller, at det er begejstringen for at de unge iværksætteres faglighed og gå-på-mod, der har fået ham til at investere i deres virksomhed med varmepumper.

»Jeg befinder mig godt, der hvor de er nu, hvor de flyder med coladåser og pizzabakker. Det er der man beslutter, om man skal til højre eller til venstre. Skal man entrerer med samarbejdspartnere eller skal man selv gøre det, og der kan jeg give nogle gode råd, for jeg er gået forkert mange gange,« siger han.