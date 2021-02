Marriott Internationals administrerende direktør Arne Sorenson er gået bort.

Han blev 62 år.

Hotelgiganten oplyser i en pressemeddelelse, at Arne Sorensons uventede bortgang kommer næsten to år efter, det blev offentlig kendt, at han var blevet diagnosticeret med kræft i bugspytkirtlen.

Siden da har den 62-årige direktør været i behandling, men 15. februar tabte han kampen.

Arne var en ekstraordinær direktør – men mere end det – han var et ekstraordinært menneske J.W. Marriott Jr.

Arne Sorenson var den første person uden for Marriott-familien, som har stået i spidsen for hotelkæden, og han er blot den tredje, der har haft titlen siden grundlæggelsen af Mariott i 1927.

I løbet af hans tid som administrerende direktør for hotelkæden har han blandt andet stået i spidsen for en verdensomspændende udvidelse.

Heriblandt opkøbet af 'Starwood Hotels & Resort' til 13 milliarder dollar, som gjorde Marriott til den største hotelkæde på jorden med mere end 7.500 ejendomme på tværs af 132 lande.

»Arne var en ekstraordinær direktør – men mere end det – han var et ekstraordinært menneske,« lyder det i pressemeddelelsen fra Mariott Internationals bestyrelsesformand J.W. Marriott Jr.

Arne Sorenson har været administrende direktør for Mariott International siden 2012. Foto: MAURITZ ANTIN Vis mere Arne Sorenson har været administrende direktør for Mariott International siden 2012. Foto: MAURITZ ANTIN

Arne Sorenson talte åbenhjertigt om miljømæssig bæredygtighed, menneskerettigheder. mangfoldighed og inklusion. Han var med i bestyrelsen for Microsoft og Paralympiske Lege.

Arne Sorenson efterlader sig sin kone, Ruth, og fire børn.