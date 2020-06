Efter Marlene Westergaard mistede sin mand til kræft, endte hun i depression, mistede sit arbejde og faldt ned i et sort hul.

Hendes vej ud af sorgen blev lagt af tråde, perler og smykkedesigns, som siden 2016 har dannet grobund for det populære smykkefirma Wioga.

Da begravelsen, hussalg og alle de praktiske ting var ordnet, blev Marlene Westergaard ramt af sorgen efter tabet af sin mand med hundrede kilometer i timen.

»Jeg var alene med børnene, og jeg følte mig enormt ensom. Det var svært at komme ud, og jeg mistede mange mennesker omkring mig efter min mands død,« fortæller Marlene Westergaard til B.T.

Herefter stillede hun sig selv spørgsmålet 'hvad gør mig mest glad?'

Her var smykker det første, som dukkede op, som hun har designet, siden hun var 14 år. Hun har faktisk altid drømt om at blive smykkedesigner.

»Jeg fandt stor ro i smykkerne og at have noget at give mig til, når børnene sov. Det var en form for terapi,« siger hun, inden hun fortsætter:

»Smykkerne har uden tvivl gjort, at jeg er kommet gennem den her sorg. Man kommer aldrig over den, men man kommer igennem det.«

Malene Westergaard, som tidligere har arbejdet som marketingkonsulent, besluttede at dele sine design med omverdenen på sin Instagram-profil – og så gik det pludselig stærkt.

»Jeg fik hurtigt mange positive henvendelser, og folk begyndte at bestille smykkerne. Jeg fik rigtig hurtigt travlt,« siger hun, inden hun fortsætter:

»Jeg fandt ud af, at man skal leve livet nu. Martins ønske var også, at det skulle lykkes for mig at blive selvstændig designer.«

Og det gjorde det – lykkedes for Malene:

Vis dette opslag på Instagram Jeg savner min lille smykkebutik - og jeg savner alle jer søde kunder der normalt kommer forbi - men heldigvis bestiller i stadig på WiOGA.dk det er jeg dybt taknemmelig for - det betyder mere end i aner. Tak for jer. #betyderalt #detblivergodtigen #sammenhverforsig #wioga #madewithlove Et opslag delt af WiOGA (@wioga) den 26. Mar, 2020 kl. 1.03 PDT

I dag er hun designeren bag smykkefirmaet Wigoa, som er opkaldt efter hendes to børn, Villads og Augusta.

Men selv om Wioga er blevet Marlene Westergaards hjertebarn, er Villads og Augusta uden tvivl det vigtigste i hendes liv.

»Jeg har været en presset alenemor, men smykkerne har gjort, at jeg har haft overskud til mine børn, fordi jeg har fleksible arbejdstider og en stor frihed i mit arbejde.«

Malene Westergaard holder altid fri om aftenen og i weekenden, og hun holder butikken lukket tre uger i sommerferien, så hun kan holde ferie med sine børn.

Hun er med andre ord rigtig glad for at være sin egen chef.

»Jeg er så lykkelig. Det kunne ikke være bedre,« siger hun.

Malene Westergaard har ikke ambitioner om at blive rig på sine smykker. Det handler om, at hun og hendes børn skal 'have det godt'.



Lige nu har hun agenter i Jylland, på Fyn og på Sjælland, og det er nok for hende, hvis hun skal kunne følge med.

»Om nogle år vil jeg da gerne have agenter i Norge, Sverige, Tyskland og England, men jeg skal mærke, at jeg har mig selv med i det.«

Selv om smykkerne har været som terapi for Marlene Westergaard, så påpeger hun, at man selvfølgelig også skal bruge andre mennesker for at komme ud af sorgen.

»Man skal acceptere, at ens veninder ikke nødvendigvis forstår ens sorg. Selvfølgelig gør de ikke det, for de ikke selv har prøvet det,« siger Marlene Westergaard.

Hun deltog blandt andet sammen med sine børn i en sorggruppe hos sorgcenteret Børn, Unge og Sorg.