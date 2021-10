Hvis du de senere år har haft lyst til at lægge vejen forbi en bank, har du formentlig skullet bevæge dig længere og længere for at komme hen til en.

Siden år 2000 og frem til nu er omkring 70 procent af de fysiske banker nemlig forsvundet fra gadebilledet.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Da det nye årtusinde begyndte, lå der 2.150 filialer tilhørende 185 banker rundt omkring i landet.

Nu lyder det tal på 833 filialer under 59 banker.

Årsagen til udviklingen skyldes blandt andet konsolideringer, fusioner og den mere digitale udvikling.

Til Finans forklarer Lars Krull, der er bankekspert og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, at der nu er »lige nøjagtig det antal filialer, som kunderne efterspørger«, da mange i stedet går på en digital netbank frem for ned i en fysisk bankfilial:

»For det er jo deres (kundernes, red.) adfærd, der regulerer, hvor mange filialer, der skal være,« fortæller han til erhvervsmediet.