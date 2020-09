En ny undersøgelse viser, at flere danskere er utilfredse med det pengeinstitut, de har.

Specielt to banker er hårdt ramt.

Det skriver Finans.

Undersøgelsen er foretaget af Loyalty Group blandt knap 4.400 danske bankkunder, og den viser et stort fald i tilfredshed og loyalitet blandt kunderne i Danske Bank og Jyske Bank.

Danske Banks score i loyalitet falder med 9,2 procent, og Jyske Banks score falder 7 procent.

»På flere punkter ser Jyske Banks situation værre ud end Danske Banks. Jyske Bank går bl.a. kraftigt tilbage og havner helt i bund for 'værdi for pengene', som viser, om kunderne oplever sammenhæng mellem kvalitet og pris. Det vil betyde mere for en kundes lyst til at blive end det generelle omdømme,« siger Mikkel Korntved, direktør og seniorrådgiver i Loyalty Group, til Finans.

Det er de negative renter for private kunder, hvor Jyske Bank har været hårdere end konkurrenterne, som Mikkel Korntved vurderer, at Jyske Bank bliver straffet for.

Kommunikationsdirektør i Jyske Bank, Erik Qvirin Hansen, medgiver over for Finans, at det muligvis er årsagen.

Når det kommer til Danske Bank skyldes utilfredsheden i høj grad, de seneste sager om salg af investeringsprodukter med forventet tab og fejl i gældsinddrivelsen.

Privatkundedirektør i Danske Bank, Thomas Mithcell, fortæller til Finans, at han godt kan forstå, at sagerne har påvirket omdømmet i banken på en dårlig måde.