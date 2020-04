Der er stadig betydeligt flere, der melder sig ledige end normalt på grund af coronakrisen. Men tallet falder.

Tirsdag den 7. april var der 1572 nytilmeldte ledige i Danmark. Det er omtrent halvt så mange som sidste tirsdag, men over normalen, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Gennemsnitligt for tirsdag i uge 15 var der i perioden 2015 til 2019 1232, der meldte sig ledige. Dermed er tirsdagens tal stadig over gennemsnittet, men dog næsten halvt så mange som de 3009, der meldte sig ledige forrige tirsdag.

- Antallet af arbejdsløse stiger som konsekvens af den internationale coronakrise, men stigningen er lavere end i sidste uge og kun en anelse højere end normalt, skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en kommentar til tallene.

- Men der er ingen tvivl om, at arbejdsmarkedet samlet set er hårdt ramt, og foreløbig er det især dem med kortest uddannelser og ansatte i brancher som transport- og restaurationsbranchen, der melder sig i ledighedskøen.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet er der kommet 44.829 ledige til siden 8. marts, hvor coronakrisen for alvor brød ud. Det tal dækker over nytilmeldte ledige fratrukket dem, der har meldt sig ude af ledighed.

Til og med 7. april var der 176.527 tilmeldte ledige i Danmark. Langt over niveauet fra februar, hvor antallet af bruttoledige - det bedst sammenlignelige tal - lå omkring 115.000.

Det frygtes, at antallet af ledige vil stige voldsomt omkring 1. maj, når personer fyret i marts med en måned opsigelse melder sig ledige. Ligeledes kan der komme et spring 1. juli, når personer med tre måneders opsigelse melder sig ledige.

- Selv om dagens tal kan forlede én til at tro, at nu er der bedring på vej, vil vi fortsat se store stigninger i ledigheden og fald i beskæftigelsen i de kommende uger og måneder i takt med at restriktionerne rammer dybere på virksomhedernes omsætning, herunder på eksporten, skriver vicedirektør i Dansk Industri Steen Nielsen i en kommentar til dagens tal.

/ritzau/