Stifter og øverste chef for Facebook, Mark Zuckerberg, har store planer for 2019. Det er planer, der skal sikre, at det sociale medie fortsat er det dominerende på verdensplan.

Således arbejder Facebook på at integrere dele af Instagram, WhatsApp og Facebook Messenger med hinanden på et helt grundlæggende niveau. Alle tre er sociale medier ejet af Facebook.

Det skriver New York Times.

Avisen har gennem en række anonyme kilder fået indsigt i, hvordan Mark Zuckerberg ønsker, at hans milliardforetagende skal udvikle sig.

Går alt glat, vil de flere end én milliard brugere af de sociale medier kunne bruge tjenesterne på tværs af de enkelte apps, inden året er omme, skriver avisen.

Dog er der tale om en ‘lang proces.’

Det er sådan Facebook formulerer det over for BBC.

Implementeringen kan derfor trække ud og vare indtil begyndelsen af 2020.

Mens alle tre apps fortsat vil have status af at være særskilte apps, vil det med forandringerne blive muligt at sende beskeder fra én tjeneste til en anden, da de bliver dybt forankret i hinanden, lyder det.

Det er lige nu ikke muligt at gøre, og en Instagram-bruger kan for nuværende således ikke bruge sin profil på dette medie til at skrive til en ven på Facebook Messenger.

Omvæltningen kræver ifølge avisens kilder et enormt arbejde.

Således er tusinder af Facebook-ansatte sat i gang med at omkonfigurere Instagram, WhatsApp og Facebook Messenger på helt grundlæggende niveauer.

Ifølge New York Times er bevæggrundene for de store forandringer dels, at Mark Zuckerberg ønsker at gøre det lettere at forbinde brugerne med hinanden, dels at holde brugerne i Facebooks eget, lukkede økosystem.

På den måde vil brugerne formentlig afstå fra at bruge konkurrerende tjenester fra Apple og Google.

Hvis brugerne interagerer hyppigere med Facebooks apps, kan virksomheden desuden også opbygge sin reklamevirksomhed, skriver New York Times.

I en udtalelse fra Facebook lyder det, at mediet ‘ønsker, at beskeder skal kunne skrives og sendes hurtigt, enkelt, pålideligt og privat.’