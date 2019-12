Det yngste medlem fra 'milliardærklubben', Mark Szigethy, er blevet ramf af en konkurs.

Det er Szigethys holdingselskab Quint ApS, der er under konkursbehandling ved Skifteretten i Helsingør.

Det bekræfter advokat Peter Krarup fra Mazanti-Andersen Korsø Jensen, der er kurator i konkursboet over for Finans.dk.

»På nuværende tidspunkt kan jeg ikke sige så meget om konkursen, da jeg lige har modtaget sagen. Men jeg kan fortælle, at jeg prøver at danne mig et overblik over aktiver og passiver. Derfor har jeg skrevet til Quints ledelse, men har endnu ikke modtaget noget svar,« siger kuratoren til mediet.

Tidligere på efteråret tabte Mark Szigethy en strid til hans tidligere forretningspartner fra milliardærklubben Ole Abildgaard. Det endte med, at han og Quint ApS skulle betale et millionbeløb. Men der skulle ifølge kuratoren ikke være direkte sammenhæng mellem de to.

Ifølge Finans er det ikke første gang, at Szigethy, der i øvrigt er onkel til realitystjernen Amalie Szigethy, er blevet ramt af en konkurs.

I 2011 gik investeringsselskabet MCS Holding også konkurs. Det skete i forlængelse af finanskrisen, der førte til, at Capinordic Bank krakkede i 2010.

Milliardærklubben bestod af Ole Abilgaard, Peter Forchhammer, Erik Damgaard og Aldo Petersen. De havde blandt andet investeret i Capinordic Bank, Greentech og Bioporto.