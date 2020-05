Virksomheden er måske nok kongelig hofleverandør og omsætter for mere end en milliard kroner. Men det betyder ikke, at det verdenskendte, danske smykke- og designfirma ikke kan løbe tør for penge.

For det er lige præcis, hvad, ledelsen i Georg Jensen har taget højde for, kan ske.

I det netop offentliggjorte regnskab for Georg Jensen, skriver øverste chef, Francesco Pesci, at coronakrisen har fået godt tag i det hæderkronede danske selskab.

Derfor har ledelsen allerede forudset, at det kan ende med, at Georg Jensen kommer i pengeproblemer.

'Virussen vil uden tvivl have en negativ effekt på resultaterne af vores forretning, men vi arbejder meget hårdt på at udføre et stort antal beskyttelsesforanstaltninger,' skriver den administrerende direktør.

Det er i noterne til regnskabet, at alvoren kommer til udtryk.

Her fremgår fire scenarier, hvoraf især det sidste påkalder sig opmærksomhed.

Lad os dog starte med det scenarium, som Francesco Pesci selv forventer er det mest sandsynlige:

I 2020 vil omsætningen lande på over 85 procent af niveauet fra 2019 - der er endt med et årsresultat på minus 48 millioner kroner.

I dette første scenarie kan Georg Jensen fortsætte sin drift med den fornødne kapital.

Skulle omsætningen ende på under 85 procent af niveauet fra 2019, må Georg Jensen ud i en reduktion af selskabets omkostninger.

Og hvis omsætningen blot når 75 procent i forhold til 2019, så er det anderledes alvorligt. Det kan betyde, at Georg Jensen kan komme til at bryde sine lånebetingelser og skal genforhandle aftaler med banker.

I det fjerde og sidste scenarium forventes det, at Georg Jensen løber tør for rede penge.

Det sker, hvis omsætningen kommer under 67 procent i forhold til 2019.

I så fald vil Georg Jensen blive tvunget ud i en situation, hvor nye kreditaftaler skal forhandles på plads med långiver, fordi selskabet ikke vil kunne klare de faste betalinger.

Det understreges i regnskabet, at alle tal er følsomme for selv de mindste udsving i markedsudviklingen under coronakrisen.